天行者出任務每晚發熱便當月餘 基隆街友口罩面罩暖心

台北傳出已有8名街友確診，基隆火車站附近也有很多街友，但多有戴上口罩，還有面罩。因為天行者慈善協會1個多月來，每晚7點20分有路行者送餐行動，都送出40到50個，每周提供5個口罩作為更換，2周提供1個防疫面罩使用做好自我的防護，讓街友揪感心，每晚都來主動幫忙。

基隆火車站、 立化中心及公車循環站，這1個多月來，每天晚上7點20分，都有街友戴口罩及面罩，排隊領熱騰騰的便當，也保持應有安全距離，這是街友每天最等待的時刻，有的街友一天就等這時間的到來。

這是天行者慈善協會執行黃光計劃，路行者防疫送餐行動每晚7點20分送餐，有的志工是全家出動來幫忙，每晚的路行者美味便當外，加碼口罩包餅乾麵包和礦泉水，只花4分鐘發完所有防疫物資。路行者防疫送餐行動將持續發送到疫情降為二級。

天行者慈善協會理事長李昌萬與太太莊佩樺，從5月22日開始每晚發送愛心便當與防疫面罩和口罩，李昌萬說，有人批評街友是防疫破口、沒有戴口罩、破壞了市容等酸言酸語，那然後呢？天行者每晚發送愛心便當，教他們防疫觀念，告知每天確診與死亡人數，勸導需戴好口罩。每周提供5個口罩作為更換，2周提供1個防疫面罩使用做好自我的防護。

李昌萬說，志工勸導他們要多清潔與生病要就醫，疫情期間很危險別四處走動，天行者透過愛心便當的發送與街友做良性的防疫對話，一天一餐的便當是人道關懷，沒有酸言酸語，戴口罩戴面罩間距排隊發送。

「有的街友主動來幫忙了，身體也洗乾淨，睡覺時也會戴上面罩，讓呼吸較順暢」，李昌萬說，他看一到很多街友耳朵上有戴口罩束帶的傷痕，表示大家都有聽進去他的話，常戴口罩，他還會帶藥膏給他們抹傷口。

李昌萬表示，說誰是破口真的不重要，實際用行動去做才重要，只有彼此的道謝與人的溫度，期盼用愛去填補人心破口。