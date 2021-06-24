台東省道台23線今大雨坍方中斷 縣府宣布3村落停班課

台東縣東河鄉省道台23線39.7公里處，今天清晨因大雨導致路側土石坍方掩蓋全線道路，造成雙向暫時中斷封閉。公路總局台東工務段獲報已派機具搶修中，預計中午前先恢複單線雙向通車。縣府也宣布東河鄉3村落停班停課。

縣府表示，東河鄉因台23線東富公路登仙橋附近邊坡坍方，導致交通中斷無法通行，包括泰源村、北源村及尚德村，今天停止上班上課一天。台東工務段表示，由於坍方處有大量巨石，因此，必須使用大型碎石機具來破壞巨石結構，再由挖土機來清除，最快中午前先清出一條路出來。