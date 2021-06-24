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基隆所有市場攤商今起都要2罩1套 全面提升防疫規格
全國警戒三級再延長，基隆市政府昨天宣布，今天起，基隆所有市場攤商全面採兩罩一套防疫措施，強制要戴口罩、面罩及拋棄式手套，市府已購置10萬副手套，將發送給公有市場攤商使用。
市府產發處表示，在攤商完成兩劑疫苗施打前，基隆將每14天為公有市場合法攤商做一次快篩。所有市場攤商即起 全面採兩罩一套防疫措施，落實防疫措施，阻斷病毒傳播鏈。
市長林右昌昨晚也在臉書說，基隆昨天＋3，確診者皆為一家人。最先發病的這例是一家燒烤店的老闆，是這一家人的兒子。疫調持續進行中，但我們初步了解，他的供貨來源有北農接觸史。
他的父母親，剛好是仁愛市場攤商。不過初步釐清，應該跟其他仁愛市場確診案例沒有關係。由於仁愛市場已經休市14天，而最近又有北農群聚案件，所以為求慎重起見，已取得共識，今天起所有仁愛市場攤商重新做一次PCR採檢，取得陰性證明後，再重新營業。
仁愛市場將延到6月29日零時復市，他再次提醒，場所是不動的，但人是流動的，即使清消完成，但有人流就有風險。所以市場防疫有兩個重點，第一，做好個人防疫，落實兩罩一套；第二，就是完成疫苗施打。疫情沒有樂觀的理由，將採取更積極的市場防疫作為。
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