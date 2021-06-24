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每碗火鍋都附親寫卡片 醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝

基隆市議員童子瑋與基隆市「煮火鍋」及「巷弄有一鍋」兩家火鍋業者，昨天共同捐贈163份火鍋給三軍總醫院。每一碗火鍋，都附一張他們親手寫的卡片，很有溫度。「謝謝你們」、「愛你們」、「感謝有你」等，讓醫護人員拿到後，不僅吃在嘴裡，也暖在心裡。

童子瑋說，這兩家火鍋店在基隆相當知名，疫情期間生意雖然受到影響，但是咬緊牙關也要為第一線的醫護人員加油打氣。

童子瑋表，全國疫情維持第三級警戒，各行各業生活都受到影響，但這兩家火鍋業者也是咬緊牙關在經營，在這樣的景氣下還能挺身而出實在不容易。

每一張卡片都是他們親手寫的，很有溫度。「謝謝你們」、「愛你們」、「感謝有你」等，讓醫護們拿到後，都很暖心。

業者施淳懷說，自己是喬丹迷，期許自己秉持23號的精神與態度，在疫情蔓延的情況下，與童子瑋議員及店內同仁，一起為前線人員加油，另外也親手寫了暖心的加油小卡片，祝福守護在第一線的醫護人員，一切平安。

施淳懷表示，雖然嚴峻的疫情改變了每一個人的生活方式，但是他們告訴自己，此時是台灣防疫史上最艱困的時刻，希望付出自己微薄的心力，用正面的能量度過這次的疫情，警戒延長，會再努力撐下去。

每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝
每碗火鍋都附親寫卡片，醫護人員獲贈防疫火鍋很暖心。記者游明煌／翻攝

火鍋 疫情 童子瑋

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