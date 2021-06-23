花蓮縣府攜手台泥 一連3天和平廠區設站為村民免費快篩

花蓮縣秀林鄉和平篩檢站今天下午啟動，由台泥和平廠配合縣政府、秀林鄉公所計畫，一連3天開放1800名額供當地村民免費快篩，預計今天可完成400人快篩。因近日有間歇雨勢，台泥還將視雨勢狀況，機動派出區園導覽巴士接送長輩或行動不便的村民。

和平篩檢站是由台泥提供因疫情封園中的DAKA園區做為場地，並贊助相關醫事費用，縣政府提供快篩試劑，國軍花蓮總醫院支援醫事人力。台泥還出動員工協助交管，並有清潔人員協助清消。

這是和平村首度針對一般民眾設快篩站，不少村民全家前往篩檢，開心住家附近就可以快篩，不需要再大老遠跑到鄉公所或其他村。

台泥和平廠副廠長陳技竫表示，台泥是在地企業，願善盡企業社會責任，因此全力配合提供場地開設和平篩檢站，共同守護村民和台泥員工的健康安全。

秀林鄉長王玫瑰、秀林鄉民代表會主席賴俊傑及花蓮縣衛生局副局長鍾美珠今天也到場關心，鍾美珠感謝台泥配合辦快篩，她說，這次在和平村的篩檢一連3天，以村民為優先，歡迎鄉親到場篩檢。