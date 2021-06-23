快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

卡了3個月！長賜輪船東與蘇伊士運管局達成初步賠償協議

花蓮縣府攜手台泥 一連3天和平廠區設站為村民免費快篩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供
台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供

花蓮縣秀林鄉和平篩檢站今天下午啟動，由台泥和平廠配合縣政府、秀林鄉公所計畫，一連3天開放1800名額供當地村民免費快篩，預計今天可完成400人快篩。因近日有間歇雨勢，台泥還將視雨勢狀況，機動派出區園導覽巴士接送長輩或行動不便的村民。

和平篩檢站是由台泥提供因疫情封園中的DAKA園區做為場地，並贊助相關醫事費用，縣政府提供快篩試劑，國軍花蓮總醫院支援醫事人力。台泥還出動員工協助交管，並有清潔人員協助清消。

這是和平村首度針對一般民眾設快篩站，不少村民全家前往篩檢，開心住家附近就可以快篩，不需要再大老遠跑到鄉公所或其他村。

台泥和平廠副廠長陳技竫表示，台泥是在地企業，願善盡企業社會責任，因此全力配合提供場地開設和平篩檢站，共同守護村民和台泥員工的健康安全。

秀林鄉長王玫瑰、秀林鄉民代表會主席賴俊傑及花蓮縣衛生局副局長鍾美珠今天也到場關心，鍾美珠感謝台泥配合辦快篩，她說，這次在和平村的篩檢一連3天，以村民為優先，歡迎鄉親到場篩檢。

至於台泥員工，在6月初即已分區展開台泥各廠及關係企業的員工快篩，本月18日完成花蓮和平廠、和平電力、和平港近400位員工快篩，全為陰性。

台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供
台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供
花蓮縣府衛生局副局長鍾美珠（右2），秀林鄉長王玫瑰（左4）、鄉代會副主席賴俊傑（右）等人，關心篩檢狀況。圖／台泥提供
花蓮縣府衛生局副局長鍾美珠（右2），秀林鄉長王玫瑰（左4）、鄉代會副主席賴俊傑（右）等人，關心篩檢狀況。圖／台泥提供
台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供
台泥配合花蓮縣府防疫，出借和平廠DAJA園區場地，今起一連3天設站為村民快篩。圖／台泥提供
台泥和平廠出借場地供縣府設快篩站，還視雨勢狀況，派車接送長輩或行動不便的村民接受篩檢。圖／台泥提供
台泥和平廠出借場地供縣府設快篩站，還視雨勢狀況，派車接送長輩或行動不便的村民接受篩檢。圖／台泥提供

快篩 篩檢站 衛生局

延伸閱讀

雲林快篩市場及農業高風險人員 2天篩367人全陰性

居家快篩開賣 醫師：增加篩檢便利性

高市北農防疫專案 快篩150人全陰性

阻北農風暴！台中7大批發市場首批快篩1359人結果出爐

相關新聞

宜蘭孕婦出門打疫苗 小黃免費到府接送

宜蘭縣昨日起開放孕婦預約登記接種疫苗，包括AZ和莫德納，不少人陸續致電醫院詢問。衛生局長徐迺維表示，目前20位已經完成施...

燒烤業者疫情改做便當苦撐仍送愛心 盼微解封留生路

基隆一家知名的燒烤業者受到全國警戒三級影響無法內用，因此改做便當度難關，補貼員工的薪水，今天起，業者捐贈大光兒少之家每天...

宜蘭防汛前哨站 縣市長今視察抽水工程、設施

受到滯留鋒面影響，容易有短延時強降雨，氣象局今天針對宜蘭和南部地區等4縣市發布大雨特報，民眾外出時得留意局部大雨、雷擊，...

台東果菜市場暫無快篩 縣府提供貨運司機快篩服務

台北農產公司爆發群聚感染，引發消費者憂慮，不過，台東果菜市場蔬果來源路線不在北部，因此，暫無快篩計畫，配合縣府防疫措施。...

基隆成功市場2次休市今再開 攤商:再沒人來快吃土了

基隆市成功市場有多名攤商、家人染疫，市場兩度休市消毒，今天第二度重新復業，但攤商不到三成開張，人潮也稀稀落落。管委會說，...

台東第2批疫苗今開打 街頭藝人表演紓壓

台東第2批6400劑AZ疫苗今天開打，一早預約成功接獲施打民眾前去市衛生所及馬偕醫院接種，由於事前已做好各項準備，接種過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。