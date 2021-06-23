宜蘭孕婦出門打疫苗 小黃免費到府接送

宜蘭縣昨日起開放孕婦預約登記接種疫苗，包括AZ和莫德納，不少人陸續致電醫院詢問。衛生局長徐迺維表示，目前20位已經完成施打，這兩天有40人完成預約，疫苗選擇以莫德納為主。

縣長林姿妙說道，為了保護孕婦和孩子安全，縣府特別與縣內計程車業者合作，提供接送孕婦前往接種疫苗，相關費用則由縣府支付。針對到宅接送服務，社會處提到，凡是設籍宜蘭縣的孕婦，可向宜蘭、礁溪、羅東、蘇澳和三星共5個社福中心聯繫預約。

羅東博愛醫院表示，不少人近日來電詢問莫德納疫苗，其中近半數為孕婦，儘管此，實際掛號人數並不多，許多準媽媽仍在猶豫是否該施打。以6月24日為例，52名預約施打莫德納疫苗者中，近3成為孕婦，共有15人。

羅東聖母醫院說明，因為疫苗有限，莫德納疫苗專診為每周二、五上午，截至今天晚上6點統計，已有106人預約6月25日周五接種，其中孕婦有32名。

針對88歲以上長者接種狀況，衛生局說明，昨日通知1189名長者，有250多位來注射疫苗，施打率約21%，徐迺維坦言，「的確是因為受到影響，有些緩打現象。」衛生局通知該年齡層逾6300人，已於昨日施打完畢，施打率約34%，而82歲至87歲長者、原住民65歲到77歲，則從今天開始接種。