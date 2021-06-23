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燒烤業者疫情改做便當苦撐仍送愛心 盼微解封留生路
基隆一家知名的燒烤業者受到全國警戒三級影響無法內用，因此改做便當度難關，補貼員工的薪水，今天起，業者捐贈大光兒少之家每天30個便當，持續1周送愛心。
擇食餐廳老闆郭書豪說，他們之前主要是日本料理，現在改為特製餐點的便當，希望小朋友可以吃飽，這次他們兩家店結合早餐店、文理補習班、一家鋁門窗業者，大家一起每天送30個便當。
這家基隆知名的燒烤業者，原有6間店，包括便當店、居酒屋等，這一波疫情關掉只剩下擇食、手塩2間店在營業苦撐，1個月1間店人事成本要燒掉10萬元，無法內用造成的衝擊非常大。
儘管如此，業者只能改賣定食便當，來補貼員工的薪水，更是發揮愛心，今天捐贈大光兒少之家，每天30個便當，持續1周。業者也期盼，若疫情可以適度解封，讓餐飲業者留一條生路。
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