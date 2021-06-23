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宜蘭防汛前哨站 縣市長今視察抽水工程、設施

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
截至6月21日，壯圍抽水站、分洪道工程進度超前。圖／宜蘭縣政府提供
截至6月21日，壯圍抽水站、分洪道工程進度超前。圖／宜蘭縣政府提供

受到滯留鋒面影響，容易有短延時強降雨，氣象局今天針對宜蘭和南部地區等4縣市發布大雨特報，民眾外出時得留意局部大雨、雷擊，以及強陣風。今年第5個颱風薔琵成形，對台灣天氣影響不大，而隨著颱風季節即將到來，宜蘭縣嚴陣以待，縣長林姿妙今天視察壯圍抽水站及分洪道新建工程，宜蘭市長江聰淵則赴宜壯橋和美福大排下游，了解移動式抽水機演練情形。

因應都市發展，縣府向中央爭取3億經費建設壯圍抽水站、分洪道，透過分洪道截流市區水量，再以機械排水方式直接排入宜蘭河，不只提升壯圍都市排水功能，也能減輕下游低窪地區的積水情形。該工程在縣民大道底下設置分洪道箱涵，道路東側末端則有壯圍抽水站，內裝4具抽水機組，完工後運轉可達每秒18公噸的抽水排洪效能。

林姿妙今天前往視察進度、嘉勉施工團隊在疫情期間戮力付出。水利資源處表示，該工程去年12月開工， 6月21日預定進度9.16%，實際完成已有14.79%，進度超前，預計明年6月9日完工，目前仍積極趕工中，期望明年5月汛期加入防汛運作行列。

宜蘭市公所轄內管理的金六結、文昌、力行、新生及宜東5座抽水站，共備有19台移動式抽水機，今天演練3台12英吋移動式抽水機，以確保機組運轉正常，在災害期間發揮功能。另外，女中路、大福路安等易淹水地區鐵路涵洞，公所也裝設監測設備，以便即時掌握積淹水情形。

宜蘭市長江聰淵提到，透過移動式抽水機防災人員的試運轉演練，提高搶救人員的機動能力及排除問題能力。他強調，不只做好防疫工作，對於各項防汛的準備也是嚴陣以待。

宜蘭市長江聰淵今視察移動式抽水機演練。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長江聰淵今視察移動式抽水機演練。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭縣長林姿妙今天視察壯圍抽水站、分洪道新建工程。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天視察壯圍抽水站、分洪道新建工程。圖／宜蘭縣政府提供

林姿妙 江聰淵 颱風

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