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街頭藝人彈古調 紓解阿公阿嬤施打疫苗壓力

中央社 / 台東縣23日電

台東第2波新冠肺炎疫苗今天開打，台東縣政府在台東市衛生所安排街頭藝人演奏，懷念的曲調讓長輩紓解了壓力，也讓施打秩序順暢。

台東縣第2波疫苗今天開始施打，台東市衛生所是台東規模最大的施打站，採取預約方式，由衛生所控管人數，每小時44人，1天220人。

台東市衛生所主任張裕君表示，因為空間較狹窄，規劃每梯次15人進入，並採改良式日本「宇美町式」打法，由醫護人員移動為鄉親施打疫苗。

「這是音樂嗎」現場揚起輕柔的二胡和吉他演奏，楊姓阿嬤以為是衛生所放的音樂，經醫護人員告知才知道是現場演奏，讓她更著迷，她說「這些過去懷念的老歌，讓心情輕鬆了許多」。阿嬤的女兒說「媽媽很怕打針，這音樂紓解了媽媽的壓力」。

在現場演奏的是台東知名街頭藝人吉他手李炳軒、二胡手李維庭夫妻，2人擅長東方古典音樂演出，懷舊的歌曲減緩了緊張氣氛。

台東縣政府表示，台東市、卑南鄉、鹿野鄉衛生所皆有安排街頭藝人現場表演。

衛生所 台東 街頭藝人

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