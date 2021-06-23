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基隆成功市場2次休市今再開 攤商:再沒人來快吃土了
基隆市成功市場有多名攤商、家人染疫，市場兩度休市消毒，今天第二度重新復業，但攤商不到三成開張，人潮也稀稀落落。管委會說，所有空調、管線及水槽都消毒過，很安全，希望民眾放心來採買。有攤販說，兩次共休28天，再沒人來就要「吃土了」。
成功市場5月中傳出疫情，市府宣布5月20日起停業到5月29日。停業期間因疫情未完全控制，延長停業時間，直到6月4日才開市。不料過了4天又因有攤商確診，市府要求2度停業到22日，並擴大採檢攤商及密切接觸者。
1樓一名賣蔬果攤商說，關了兩次，休了約1個月，真的快吃土了。2樓另一外攤商說，休了共28天，再休下去恐就會倒了，夫妻倆度日子經營，有多少做多少。
成功市場副主委楊明偉說，休業時市場消毒得很徹底，包括空調、管線、水槽都洗得徑乾淨，安全沒有什麼顧慮，請消費者安心，希望市府早日讓攤商注射疫苗，一來保障攤商的安全，民眾來也有信心。
市府產發處長黃健峰表示，成功市場今天恢復營業，和其他傳統市場一樣，恢復正常防疫要求，生鮮肉品市場的部分仍要2罩1套，進入量體溫及消毒，單雙號管制人流。
成功市場最先有一名豬肉攤商5月20日確診，市場停業到5月29日，期間又有2名被匡列豬肉攤商及其10多名家人確診，停市時間再延長。
本月4日以為疫情未再擴散，重新開市營業。事隔4天，成功市場傳出第4名豬肉攤商染疫，再對市場186名攤商進行PCR檢測。檢測結果，有2個豬肉攤商、2個雞肉攤商、1個水產攤商和1名與豬肉攤商有互動的小吃業者確診，再度宣布成功市場延長休市，直到22日。
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