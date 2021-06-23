台東第2批疫苗今開打 街頭藝人表演紓壓

台東第2批6400劑AZ疫苗今天開打，一早預約成功接獲施打民眾前去市衛生所及馬偕醫院接種，由於事前已做好各項準備，接種過程非常順暢，未有大排長龍及等待多時的情況，文化處也安排街頭藝人現場演奏，讓工作人員和接種民眾心情愉悅許多。

縣長饒慶鈴說，相較上一波出現網路癱瘓、電話爆線的預約情況，第2批預約狀況好很多，且今天早上施打情況非常順暢，醫護人員都駕輕就熟；市區分別在市衛生所及馬偕醫院施打，其他15鄉鎮則在衛生所接種，有信心這星期疫苗施打完畢。

台東公費疫苗訂今天起展開第2波施打，目標依然包括滿75歲長者等4類對象，另新增滿65歲原住民和4月15日前曾打第1劑的民眾，以及第1至3類及1至3類懷孕領有媽媽手冊施打莫德納疫苗者接種，饒慶鈴在衛生局長黃明恩陪同下前往市衛生所關心施打情況。

黃明恩說，市衛生所空間較窄，因此，事前規畫以每梯次15人為限進入所內，施打民眾坐定，再由護理人員拿者平板電腦進行視訊問診評估，並採改良式日本「宇美町式」打法，讓長輩坐在位置上，由醫護推著車逐一為民眾施打，然後再到下一區域留觀，若沒有問題便可返家。