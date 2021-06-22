羅東新轉運站招商 投資金額至少5億

宜蘭羅東轉運站因租約將到期，縣府爭取交通部補助加上自籌款，斥資近10億，在原址附近建新站，為地下2層、地上7樓建築，可望成為羅東後火車站新地標。縣府交通處表示，3樓至7樓作為商場經營，並以促參方式興建，投資金額至少5億元，今天公告招商，截止日期至8月20日。

羅東是溪南主要發展區域，轉運站更是當地居民、遊客往返北宜的交通樞紐，以國道客運為主，每年服務旅客至少500萬人次。新的羅東轉運站距離火車站約300公尺，其分為站體、商場兩部分，前者包含地上2樓的轉運站大廳、月台等空間，地下2樓則是停車場，共有498個汽車位和1202個機車格。

該案以促參方式ROT（民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運）、OT（民間機構營運政府投資興建完成之建設）進行招商。第一期工程是轉運站主體、停車場已於今年3月動土，預計2023年完工；第二期工程為3樓至7樓的商業空間，民間機構投資金額至少5億元，未來簽約完成後，縣府可取得2億元開發權利金，以及每年定額權利金和營運權利金。

交通處長黃志良說明，為讓民間參與的公共建設於2024年能順利興建，今天公告招商，預計明年初完成招商簽約，歡迎有興趣投資興建的業者參與。針對羅東轉運站的定位，交通處指出其兼具轉乘、商業功能，除了提供舒適交通環境，以服務城際通勤和觀光客，也能促進公共運輸系統的整體發展。