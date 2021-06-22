快訊

航運股出現大股東獲利了結 台航大賣1.32萬張陽明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東新轉運站招商 投資金額至少5億

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
新的羅東轉運站3至7樓商場空間，今天公告招商，圖為第一期工程開工典禮。圖／宜蘭縣政府提供
新的羅東轉運站3至7樓商場空間，今天公告招商，圖為第一期工程開工典禮。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭羅東轉運站因租約將到期，縣府爭取交通部補助加上自籌款，斥資近10億，在原址附近建新站，為地下2層、地上7樓建築，可望成為羅東後火車站新地標。縣府交通處表示，3樓至7樓作為商場經營，並以促參方式興建，投資金額至少5億元，今天公告招商，截止日期至8月20日。

羅東是溪南主要發展區域，轉運站更是當地居民、遊客往返北宜的交通樞紐，以國道客運為主，每年服務旅客至少500萬人次。新的羅東轉運站距離火車站約300公尺，其分為站體、商場兩部分，前者包含地上2樓的轉運站大廳、月台等空間，地下2樓則是停車場，共有498個汽車位和1202個機車格。

該案以促參方式ROT（民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運）、OT（民間機構營運政府投資興建完成之建設）進行招商。第一期工程是轉運站主體、停車場已於今年3月動土，預計2023年完工；第二期工程為3樓至7樓的商業空間，民間機構投資金額至少5億元，未來簽約完成後，縣府可取得2億元開發權利金，以及每年定額權利金和營運權利金。

交通處長黃志良說明，為讓民間參與的公共建設於2024年能順利興建，今天公告招商，預計明年初完成招商簽約，歡迎有興趣投資興建的業者參與。針對羅東轉運站的定位，交通處指出其兼具轉乘、商業功能，除了提供舒適交通環境，以服務城際通勤和觀光客，也能促進公共運輸系統的整體發展。

羅東 火車站 停車場

延伸閱讀

搭國道北宜客運撲空 首都客運：今班次全預約客滿

長知識！羅東林業園區專家線上直播導覽遊園 寓教於樂

宜蘭新增新冠肺炎5例 確診者曾到羅東傳統市場

宜蘭公布7確診足跡！喜互惠羅東店、頭城傳統市場、咖啡店全入列

相關新聞

基隆、北海岸間歇性豪大雨不斷 大武崙抽水機待命

今天因滯留鋒面及西南風影響，基隆、北海岸有間歇性豪大雨，基隆大武崙抽水機已布置完成待命，金山、萬里區公所也加強警戒，提醒...

羅東新轉運站招商 投資金額至少5億

宜蘭羅東轉運站因租約將到期，縣府爭取交通部補助加上自籌款，斥資近10億，在原址附近建新站，為地下2層、地上7樓建築，可望...

小黃運將載客風險大 林姿妙籲中央列名單

宜蘭縣今天再度「嘉玲」，連續8天零本土案例，累積確診維持在93人，居家隔離人數降至25位。為了加快疫苗施打進度，縣長林姿...

花蓮出現首例死亡個案 衛生局籲民眾盡快打疫苗

花蓮出現首例確診者死亡個案，為5月萬華大舅子引發的群聚案，案7012因為與確診者打牌，於5月27日確診，當時Ct值22，...

北北基桃特定行業優先打疫苗 林右昌感謝中央聽進建言

行政院長蘇貞昌今天決議，在指揮中心的建議下，7月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性...

這裡吃飯成問題！疫情衝擊部落生計 花蓮秀林鄉公所急

新冠肺炎疫情重創百業蕭條，花蓮縣偏鄉部落經濟更受衝擊，許多部落族人被迫放無薪假或失業，沒了收入，生活陷入困境，尤其處疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。