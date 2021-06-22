基隆、北海岸間歇性豪大雨不斷 大武崙抽水機待命
今天因滯留鋒面及西南風影響，基隆、北海岸有間歇性豪大雨，基隆大武崙抽水機已布置完成待命，金山、萬里區公所也加強警戒，提醒民眾注意防範。
基隆市政府表示，因應本周滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣、新北市及高雄市已有豪雨發生，今天晚至明天（23）基隆有局部大雨或豪雨發生之可能。
市府已於今天下午3時，啟動水災應變中心強化三級開設，通知各局處及區公所預作整備。工務處加強彙整更新雨量預報資訊並守視監測結果；另調派移動式抽水機1台預佈設大武崙溪武嶺橋頭；1台於碇內防汛倉庫待命，以爭取應變時效。
金山區公所稍早之前也表示，過去萬里區單點達短時豪雨，金山區則有短時大雨發生，而強回波已逐漸移至外海，預估後續持續有陣雨，但雨勢相對較緩，金山區單點最大時雨量介於40到60毫米間，其餘皆在40毫米以下。
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