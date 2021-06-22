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人狗再相逢恍如隔世 確診飼主康復解隔離接回愛犬返家

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
人狗再相逢恍如隔世 確診飼主康復解隔離接回愛犬返家。圖／基隆市政府提供
人狗再相逢恍如隔世 確診飼主康復解隔離接回愛犬返家。圖／基隆市政府提供

基隆有一位市民在5月底新冠肺炎確診，因需住院治療，因擔心同住愛犬無人照顧，向市府提出代養犬隻的需求，動物保護防疫所派出1名獸醫師及1名動保員著全套隔離衣、防護面罩，接走愛犬樂樂至動保所代養。今天飼主康復解除隔離，快樂接回樂樂，人狗之間，恍如隔世。

一名市民在5月底因感染新冠肺炎需住院治療，因擔心同住愛犬無人照顧，向市府提出代養犬隻的需求，經衛生局通報動保所後，當確診者轉移至醫療處所時，動物保護防疫所也同時派出1名獸醫師及1名動保員著全套隔離衣、防護面罩，接走愛犬樂樂至動保所代養。

確診市民今天下午康復解除隔離，立刻與家人一同前往寵物銀行領回愛犬，見到分離許久的樂樂，十分開心，並不斷向收容所動保員表達感謝。

動物保護防疫所表示，因應確診被隔離，若無親友可照顧所飼寵物需要，未免危害動物福利，寵物銀行動物收容所已規畫1獨立收容區域提供寵物代養服務，進所後會先由動保員做寵物全身清洗消毒，再送至專屬隔離區域飼養，每日並由獸醫師檢查體溫及寵物身體狀況，截至目前計協助安置2隻狗、1隻貓。

動保所派員會前往帶回寵物銀行隔離代養，代養期間僅收取飼料及場所管理費用，每日200元。如寵物尚未依法寵物登記、完成年度狂犬病疫苗施打及尚未依法絕育，於入所後亦會一併完成

產發處長黃健峰表示，現代人養寵物不只是寵物，更是家人般的陪伴，動保所提供的是一個安心照護場所，動保所也會回報飼主代養寵物的狀況，讓確診者可以安心配合醫療。

寵物 獸醫師 動保員

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