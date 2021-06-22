小黃運將載客風險大 林姿妙籲中央列名單

宜蘭縣今天再度「嘉玲」，連續8天零本土案例，累積確診維持在93人，居家隔離人數降至25位。為了加快疫苗施打進度，縣長林姿妙表示，施打對象本周五起新增75歲以上長者，孕婦即日起開放接種，可向相關醫療單位登記。

疫苗施打年齡層逐步下降，縣內約1萬9000名75歲以上至81歲長者，從6月25日起可到所屬鄉鎮市衛生所、溪南和溪北接種中心進行注射，通知單將陸續發送。衛生局長徐迺維坦言，目前通知5167名88歲以上長者，接種率最高接近6成，降到近2成，平均為42.1%，「的確有緩打現象。」

孕婦從今天起，可向接受產檢的醫院、診所登記施打疫苗，待醫療單位彙整名單後，醫院可即行施打，診所則轉由其合作醫院進行。另外，林姿妙提到計程車司機屬於高風險群，因地緣關係載運雙北民眾，加上北北基宜為計程車共同營業區，因此她呼籲中央，將宜蘭的計程車司機納入優先施打疫苗名單。