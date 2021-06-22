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為加快施打進度 宜蘭縣府：6/25起75歲以上長者可施打疫苗

中央社 / 宜蘭縣22日電

宜蘭縣長林姿妙今天說，為加快新冠肺炎疫苗施打進度，25日起新增75至81歲以上長者為施打對象，並呼籲中央將宜蘭計程車司機納入優先施打範圍。

林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，宜蘭縣已連續8天零確診，但還是不能大意，仍要加強防疫。繼明天起至26日開放縣內82至87歲長者接種新冠肺炎疫苗後，25日、26日及28日，新增75至81歲以上長者為施打對象，各地鄉鎮市公所近日會發放施打疫苗通知單，請長者依通知時間前往接種。

她說，計程車司機也屬高風險群，因地緣關係會載運新北市或台北市的民眾，呼籲中央將宜蘭的計程車司機納入優先施打疫苗的範圍。

新冠肺炎 疫苗 林姿妙

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