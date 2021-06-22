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疫情影響打零工者收入歸零 花蓮秀林鄉募愛心物資

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮縣秀林鄉崇德村累積16人染疫，上百名村民匡列隔離，秀林鄉長王玫瑰說，村民多以零工為主，有做才有錢，隔離後幾乎零收入，公所即日起募集愛心物資，協助村民度過難關。

王玫瑰今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響百工，原本受到無薪假影響的年輕人已經很多，這次疫情重創的崇德村，染疫、匡列者無法上班，還有雇主要求同村者在家自主管理，被迫放無薪假，家庭經濟影響很大。

王玫瑰指出，崇德村民多以打零工維生，薪資做一天算一天，這段期間接獲很多村民反映，不能工作都沒有錢，連吃飯都成問題，經濟陷入困境的家庭數量很多。

王玫瑰說，接獲很多朋友號召要送物資到公所，公所也在社會課設立專線03-8612116，開放捐贈防疫、生活物資等；有需要服務的崇德村民也可撥打專線，公所預計27日會逐一發放給崇德村有需要的家庭。

王玫瑰表示，失業問題不只在崇德村，幾乎每個村落都有，呼籲中央對原民鄉能多一些幫助，她也會積極聯繫原住民族委員會，提高安心上工專案原鄉部落名額。

她也向當地村民喊話，雖然疫情似乎趨緩了，仍要拜託大家再忍耐一下，不要群聚聊天，遵守防疫規定，等到過了再相聚。

疫情 新冠肺炎

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