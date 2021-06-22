這裡吃飯成問題！疫情衝擊部落生計 花蓮秀林鄉公所急

新冠肺炎疫情重創百業蕭條，花蓮縣偏鄉部落經濟更受衝擊，許多部落族人被迫放無薪假或失業，沒了收入，生活陷入困境，尤其處疫情熱區的秀林鄉更是雪上加霜，鄉公所急募防疫、生活物資，鄉長王玫瑰盼中央多關注原鄉現況。

王玫瑰說，不少鄉民做臨時工，沒有工作就沒有薪水，因為疫情關係停工，收入頓時中斷，全家生活馬上陷入困境，連吃飯都成問題。

她表示，秀林全鄉9村幾乎都有同樣的失業情形，其中日前爆發家族群聚感染的崇德熱區更是嚴重，有人只因家住崇德，就被雇主要求先在家自主管理14天，被迫放無薪假。

鄉公所展開勸募，急需物資包括防疫用品及生活用品兩大類，像是大人、小孩口罩、酒精、防護面罩等防疫用品，以及白米、麵條、醬油、沙拉油、鹽、餅乾、保久乳、食品罐頭、泡麵、衛生紙、洗衣粉、香皂等都很歡迎，有意捐助者可與鄉公所社會課聯繫，洽詢電話（03）8612116轉355。

花蓮至今累積染疫68人，其中就有16人屬於崇德家族群聚感染者，匡列接觸者達有上百人。王玫瑰說，秀林鄉疫情嚴重，針對鄉民生活困境，公所在爭取紓困、就業方面，都會積極協助，也提供諮詢專線給確診或隔離需要服務的鄉民，但更需要中央關注原鄉困境，也希望勞動部的安心即時上工計畫能多一些名額給秀林鄉。