太平山莊今開放網路訂房 暑假平日還有空房

國內疫情似乎有趨緩現象，微解封呼聲在即，不少人都想趕快出來透氣解悶。宜蘭連續7天零確診，縣內太平山國家森林遊樂區配合休園到月底，太平山莊、翠峰山屋今天開放6月29日至8月22日的網路訂房，經理黃信偉表示，太平山莊暑假的平日訂房率至少有5成，周末幾乎全滿。

每年到了夏天7、8月，太平山總是遊客如織，只是今年受到疫情影響，訂房熱度不如以往，開放首日還有空房。黃信偉提到，先前開放短短幾分鐘，房間就搶購一空，「要不是疫情的話，這個現象不會發生。」目前太平山莊平日訂房率，7月約5成，8月則有7成，周末幾乎全滿；翠峰山屋因房數少，接近滿房狀態。

儘管今起開放訂房，黃信偉提及29日開園與否，仍待中央流行疫情指揮中心及林務局指示，進行滾動式調整辦理。

宜蘭縣民宿發展協會理事長陳勝樂說，現階段很少聽到客人要訂房，至於業者則期盼降級後，客人陸續回流，但也不要一次太多，還是以防疫為優先，慢慢恢復以往盛況。