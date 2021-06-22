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【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

花蓮秀林鄉熱區設快篩站 鼓勵民眾二次篩檢

中央社 / 花蓮縣22日電

全台新冠肺炎疫情稍為緩和，花蓮縣政府針對熱區秀林鄉展開清零計畫，企業響應贊助經費，今天起在富世村、和平村等設立快篩站，邀請鄰近企業員工、附近居民再次篩檢。

花蓮連續3天沒有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，全縣累計68人染疫，其中秀林鄉崇德村家族群聚累計16人確診、上百人匡列隔離，為染疫熱區。

花蓮縣政府針對熱區秀林鄉展開清零計畫，設廠在秀林鄉境內的亞洲水泥、台灣水泥皆有贊助經費，今天起至25日在秀林鄉富世村、和平村等地開設社區篩檢站。

亞泥廠長張志鵬今天指出，花蓮廠連同委外廠商，總員工數量約1000多人，2名委外廠商員工確診後，第一時間已對員工進行快篩，都是陰性，這次再次贊助經費，提供廠區員工、附近村落居民再次快篩。

花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮慈濟醫院長林欣榮、秀林鄉長王玫瑰等，前往富世村快篩站關心狀況，今天上午陣陣大雨，篩檢人數並不多，都能遵守動線，保持社交距離。

富世村社區快篩站由花蓮慈濟醫院負責，花蓮慈濟醫院長林欣榮說，預計每天出動30名人力，盡快完成亞泥廠區員工、當地居民第2次快篩，相信普篩都是陰性後，民眾都能安心。

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