趁疫情封閉施工 花蓮好客藝術村改善地坪

花蓮吉安好客藝術村因應三級警戒暫時閉館，吉安鄉公所發現，地磚隆起破損，擔心會讓長輩們跌倒受傷，決定爭取300萬元經費，增加地面強度，並趁閉館時期少有民眾進出，將原訂於暑假後開工的改善工程，提前3個月施作，盼疫情過後提供更安全的休憩場所給大家使用。

占地9千餘平方公尺的吉安好客藝術村，原是日據時期日本政府在吉安建設最大的官營移民村，稱為「吉野移民村」，後改建為慶豐營區，現闢建為吉安好客藝術村，不但成為新的展演空間，更有不少人造訪散步、運動。

吉安鄉公所建設課長吳印浴表示，吉安好客藝術村過去地磚運用活鋪的施工方式，因大型重機械長期進出頻繁，導致地磚隆起且破損，藉由工程全面改善，包括參拜道、兩側出入口及重要人行活動範圍，採用混凝土壓花地坪，提高地面強度，確保安全，同步修繕周邊環境手水舍護欄，改善面積約1200平方公尺，預計9月初完工。

吉安鄉長游淑貞表示，在三級緊戒關閉所有公部門遊憩休閒區時期，避開使用人潮特別加緊建設腳步，進行好客藝術村地坪及周邊環境改善工程作業，符合安全與品質，希望未來解封後，讓鄉親感受全新更安全舒適的遊憩環境。