關山車站前黑板樹遭斷頭 台鐵：受民眾陳情砍樹

台東縣關山鎮門面火車站前黑板樹近日遭攔腰砍斷，只剩3公尺的光禿樹幹，引起民眾譁然。台鐵局台東工務段今天表示，是因接獲民眾陳情，倉促砍樹不夠周延會檢討。

最近搭火車到關山鎮的民眾，發現站前停車場的11株超過11公尺高的黑板樹，被砍成只剩下3公尺，留下粗壯的樹頭，讓人心疼又不解，在當地社群引起撻伐。

關山鎮公所表示，今年3月間接獲王姓民眾陳情「台鐵關山鎮前廣場黑板樹必須修剪，因應汛期風災減災，避免造成公共安全威脅及後續國賠爭訟事件」。

關山鎮公所表示，經調查11株黑板樹位於台鐵局土地上，因此函請台鐵局處理。經台鐵局和關山鎮公所現場會勘協議，由台鐵局台東工務段辦理截短作業，保留3公尺樹木高度。

台鐵局台鐵工務段今天接受記者電話訪問時也證實，黑板樹是台鐵局砍的。

台東工務段表示，因王姓民眾不斷向關山鎮公所陳情，指黑板樹會影響他的房子，台鐵不得已才砍樹，因事情倉促，預算不夠，無法細心修剪，只能以最簡單的砍斷方式處理。

黑板樹是常見的路樹、園樹，但有浮根、開花季飄異味、颱風一來容易被吹折等問題，關山周姓民眾認為，既然黑板樹不適合種在火車站，何不乾脆全部挖掉，改選其他樹種，「好不容易長了這麼高，又將它斷頭，比不種還難看」，相關單位應該要通盤檢討造景植樹，而不是擔心國賠到處砍樹。