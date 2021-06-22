花蓮熱區清零啟動 今起一連4天在秀林鄉3村設站快篩

亞泥花蓮廠2外包員工日前因秀林鄉崇德家族群聚染疫，同廠千名員工近日快篩全為陰性。疫情趨緩後，花蓮縣府今天起啟動清零計畫，一連4天在富世及秀林、和平3村設立社區篩檢站，由亞泥、台泥贊助經費，慈濟醫院支援人力，進行員工、村民快篩，希望找出無症狀確診者。

「清零計畫」今起一連4天上午9時至11時30分在富世村多功能集會所、明天起至25日下午1時30分至4時30分，在台泥DAKA園區的和平星巴克停車場，秀林鄉多功能集會所2場分別是今天及24日下午的2時至4時。

花蓮縣衛生局長朱家祥、秀林鄉長王玫瑰、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、亞泥花蓮廠長張志鵬等人，上午到富世村關心篩檢狀況。朱家祥說，台泥、亞泥在秀林鄉都有設廠，亞泥2名員工確診後，引起企業主重視，很感謝台泥、亞泥贊助經費，提供篩檢。

亞泥花蓮廠廠長張志鵬表示，確診員工是承包商的員工，因家庭聚會染疫，廠方第一時間就了解，並要求接觸員工居家隔離，全廠約千名員工絕大部分已經完成篩檢，全部都是陰性。這次是善盡社會責任，在疫情期間盡一分心力，贊助鄰近廠區的富世村快篩，鼓勵第二次篩檢，也歡迎周邊村民前往篩檢。