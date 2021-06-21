快訊

友邦巴拉圭預購100萬劑聯亞疫苗 就等台灣緊急授權

一個菜販確診故事…窺見政府一連串北農防疫破口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆75歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市安樂區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天公布各里75歲（原住民65歲）以上長者，施打新冠肺炎疫苗時間和地點，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡跟已簽名的接種評估意願書，前往施打地點接種疫苗。

基隆市政府安排分批為長者施打疫苗，15、16日為85歲以上長者施打，18、19日為80歲（原住民70歲）以上長者施打，23、24日為75歲（原住民65歲）以上長者施打。前兩波未完成施打的長者，也可在23、24日前往各施打站注射疫苗。

林右昌說，23、24日各行政區施打地點為中正區：區公所7樓禮堂。仁愛區：區公所6樓禮堂。信義區：市立體育館2樓。中山區：中山高中體育館。安樂區：建德國小活動中心、武崙國小穿堂、安樂國小活動中心。七堵區：七堵火車站光明路側、百福國中活動中心。暖暖區：碇祥里民活動中心1樓。

基隆市信義區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市信義區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中正區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中正區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中山區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中山區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市七堵區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市七堵區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市暖暖區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市暖暖區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市仁愛區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市仁愛區75歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天公布7個行政區75歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天公布7個行政區75歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供

疫苗 原住民 基隆

延伸閱讀

林右昌批柯文哲「甩鍋」基隆 稱「聽到柯的話真的很不爽」

【即時短評】疫情難壓制致死率升 林右昌惦記柯P恐擾軍心

250萬劑莫德納疫苗美送台 林右昌：雪中送炭見人心

基隆80歲以上長者今起開打 林右昌說2分鐘打好關鍵因素

相關新聞

影／基隆礦工醫院急診室發生暴力事件 賈永婕送100個便當打氣

基隆市八堵區台灣礦工醫院急診室昨晚發生男子動粗，涉嫌違反醫療法案件。號召捐贈「救命神器」設備給醫院的藝人賈永婕，今天與志...

基隆75歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好

基隆市長林右昌今天公布各里75歲（原住民65歲）以上長者，施打新冠肺炎疫苗時間和地點，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡...

接種率僅1成5 花蓮明開放75歲以上長者預約打疫苗

全台長者施打疫苗後猝死頻傳，影響其他長輩接種意願，花蓮出現緩打潮，接種率從4成掉到1成5，因此縣府宣布，24日開放65歲...

外縣市擔心打不到疫苗跑來宜蘭打 衛生局禁止跨區接種

醫院受理一到三類預約登記施打疫苗，包括宜蘭及南投等部分縣市有些鄰近縣市的人跨區跑來打，擔心造成防疫破口。宜蘭縣衛生局表示...

防疫優先旅行暫緩 花縣府推電子旅遊書宅在家看

全台受疫情影響，不少人旅遊行程被迫中斷，為讓大家不用出門也能遊覽花蓮，縣府推出「花蓮趣」電子書，介紹納涼鐵馬路線、Act...

花蓮風景區管制封閉 擅闖七星潭違規最多

三級防疫警戒已實施1個月，花蓮警方累計動員警力逾8千3百人次，執行防疫相關工作，其中違規擅闖風景區被裁處有30件，最多是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。