基隆75歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好

基隆市長林右昌今天公布各里75歲（原住民65歲）以上長者，施打新冠肺炎疫苗時間和地點，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡跟已簽名的接種評估意願書，前往施打地點接種疫苗。

基隆市政府安排分批為長者施打疫苗，15、16日為85歲以上長者施打，18、19日為80歲（原住民70歲）以上長者施打，23、24日為75歲（原住民65歲）以上長者施打。前兩波未完成施打的長者，也可在23、24日前往各施打站注射疫苗。