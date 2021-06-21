康復者遭排斥 花蓮縣府：敵人是病毒不是鄉親
花蓮縣連續第3天沒有新冠肺炎確診個案，累計68人染疫，但康復回家者遭到民眾排斥、不友善對待，花蓮縣政府指出，大家的敵人是病毒，不是鄉親彼此，應有同理心用愛來面對。
縣府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情線上記者會，縣長徐榛蔚表示，今天花蓮零確診，全縣累計68人染疫，其中42人已出院，住院治療26人，匡列隔離122人，306人解除隔離。
徐榛蔚指出，第一批獲中央配發的疫苗，可能受到媒體報導不良反應影響，長者施打率約4成，今天上午僅1成5，因此調降接種年齡層，6月24日、25日施打對象為75歲以上、原住民65歲以上長者，22日起可向13鄉鎮衛生所電話或網路預約。
對於熱區秀林鄉展開清零計畫，並針對企業進行篩檢，22至25日包括秀林鄉各村及亞泥、台泥員工均可在衛生局設置的各篩檢站篩檢。
衛生局長朱家祥表示，接到染疫治療出院或解除隔離者的反映，當他們回家後遭到周遭民眾的排斥；然而CT值大於30就沒有傳染力，沒有人願意被感染，大家應有同理心，面對的敵人是病毒而不是鄉親，應以愛來接納，也才有利於疫調及防疫。
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