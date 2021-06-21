花蓮市與韓國姊妹市締盟40周年 慶祝活動疫情暫緩

花蓮市的第一個國外姊妹市，與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市長達40年，原訂慶祝活動雖然因疫情而暫緩，但花蓮市長魏嘉賢及蔚山廣域市長宋哲鎬都表達雙方長期以來的友誼長存。

花蓮市公所今天表示，花蓮市與蔚山廣域市在1981年6月19日締盟姊妹市，今年40周年，籌備多時的同步歡慶活動因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦。

不過，花蓮市長魏嘉賢及蔚山廣域市長宋哲鎬之前特別錄製的祝賀談話，19日在YouTube播出，魏嘉賢也在臉書及市公所粉專上對雙方40年來友誼長存表達感謝；宋哲鎬提及彼此在遭遇地震及疫情，也仍互相慰藉展露深厚情誼。另外，中華民國駐釜山辦事處於臉書粉專貼文，祝雙方友誼歷久彌新。

魏嘉賢說，40年前時任花蓮市長劉新興等人偕同來訪的蔚山市訪問團一行，在花蓮市公所禮堂舉行締盟儀式，不但是花蓮市在國外的第一個姊妹市，也讓雙方民間友誼向前跨進一大步，彼此互相策進兩地人民福祉。

雖然受疫情影響，原訂締盟周年活動均將順延，但魏嘉賢說，當世界的疫情消散時，誠摯歡迎蔚山的朋友來到花蓮，感受花蓮人的熱情，欣賞花蓮美麗山海，一同出海去賞鯨。

為慶祝雙方締盟40年，花蓮市公所規劃紀念活動，包括花蓮與蔚山文化交流影展，以及為期10天的韓國美食饗宴。並邀請藝術家DUNCAN製作意象裝置「鯨探號」，將海洋鯨魚文化融入彼此的都市特色，這也是Duncan在花蓮市的第3個大型藝術創作。

蔚山廣域市2017年曾應花蓮市公所邀請，帶隊前來參加太平洋縱谷馬拉松賽；2018年則有蔚山文化財團代表理事長全秀一帶領旗下的民俗藝術總團與車小敏舞蹈團參加花蓮太平洋縱谷馬拉松並在活動現場演出，以及在花蓮縣文化局演藝廳表演傳統舞蹈，讓市民驚豔。

當時也透過雙方居間引薦，創團30多年的花蓮舞蹈劇坊與民藝總團與車小敏舞蹈團簽署文化交流協議。2019年花蓮舞蹈劇坊與花崗國中管樂團前往韓國演出，拉進彼此文化藝術的距離。

另外，2019年10月17日花蓮與韓國蔚山也促成第一次包機直航，兩市首長啟動傳承之鑰，讓友好城市的步伐不斷前進，也讓兩地人民感受彼此的生活。