接種率僅1成5 花蓮明開放75歲以上長者預約打疫苗

全台長者施打疫苗後猝死頻傳，影響其他長輩接種意願，花蓮出現緩打潮，接種率從4成掉到1成5，因此縣府宣布，24日開放65歲以上原住民、75歲以上非原民長者，在原場地接種，明天接受電話或網路預約。另明天衛生局將在秀林鄉為亞泥、台泥企業員工快篩，在地鄉親有需要也可前往篩檢。

花蓮16日先開放90歲以上非原民、85歲以上原民長者接種疫苗，第二梯次年齡層及對象擴大，今天針對83歲以上非原民、原民78歲以上長者、洗腎患者，及熱區秀林鄉崇德村75歲以上、原民65歲以上長者打疫苗，但接種率不如預期。

花蓮縣長徐榛蔚表示，雖然花蓮沒有長輩接種後猝死，但受到其他縣市長者接種後猝死消息影響，接種率從第一梯次的4成，掉到1成5，因此縣府再將年齡層調降，讓75歲以上非原民、65歲以上原住民長者於24、25日接種，請大家向居住地各鄉鎮市衛生所電話或網路預約。

徐榛蔚說，為將確診者清零，自22日至25日止，在秀林鄉富世村多功能集會所、秀林多功能集會所、和平星巴克停車場設立社區篩檢站，進行亞泥、台泥員工快篩作業，希望找出無症狀確診者。

花蓮確診的68人中，已有42人出院、26人住院；隔離的528人中，有306人解隔離。對於目前疫情趨緩，是否有條件開放場域部分，徐榛蔚表示，中央疫情指揮中心要求全國同步解封，屆時再視情況因應，提醒雖然這幾天疫情平穩，但還是要小心，不要讓疫情復燃。