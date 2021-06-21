外縣市擔心打不到疫苗跑來宜蘭打 衛生局禁止跨區接種

醫院受理一到三類預約登記施打疫苗，包括宜蘭及南投等部分縣市有些鄰近縣市的人跨區跑來打，擔心造成防疫破口。宜蘭縣衛生局表示，已經請各醫院受理接種時以縣內為主，將要求醫院加以註明。

宜蘭包括羅東博愛醫院及陽明交大醫院上周起，受理一到三類網路預約登記接種疫苗，由於並沒有限制居住地或戶籍地，造成有些人在都會區預約不到，轉而向鄰近的縣市預約施打疫苗。

羅東博愛醫院表示，日前10件預約接種中，有6件是來自外地人士，更以雙北及桃園居多；陽明交大醫院表示，施打疫苗時會要求對方出示證件，只要符合一到三類就施打，確有少數外縣市的人來打，但並不多。

針對跨區接種疫苗遭質疑可能造成防疫破口，宜蘭縣衛生局表示，縣內疫苗施打對象除了符合接種類別及年紀等資格，也必須在宜蘭工作或居住的事實，為避免跨區移動帶來風險，將不受理住外縣市人士預約接種，會請醫院加強留意。

博愛醫院表示，這兩天改以電話預約為主，電話中詢問對方身分是否為外縣市，勸導他們留在自己的縣市接種疫苗。