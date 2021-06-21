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防疫優先旅行暫緩 花縣府推電子旅遊書宅在家看
全台受疫情影響，不少人旅遊行程被迫中斷，為讓大家不用出門也能遊覽花蓮，縣府推出「花蓮趣」電子書，介紹納涼鐵馬路線、Action花蓮、潮樂趣等多項新鮮有趣的單元，透過線上閱覽方式輕鬆探訪花蓮，等待疫情解封。
花蓮今年7、8月的指標性大型活動皆暫停辦理，包含夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、知卡宣綠森林水上公園、鼓王爭霸、聯合豐年祭等活動，就連各部落的豐年祭也紛紛取消，避免群聚形成防疫破口。
觀光處長張志翔表示，本期「花蓮趣」深入介紹鄉鎮納涼鐵馬路線，包括倘佯在山水間的初英自行車道、鄉間小路的白鮑溪自行車道，以及壽豐環鄉自行車道，讓旅人感受小鎮風情帶來的愜意；「Action 花蓮」精選，介紹石門洞、新社梯田、雲山水等取景拍攝美景；「潮樂趣」透過吃喝玩樂，認識有機良食農遊趣。
不過民眾減少外出，較難取得實體書，張志翔說，推出線上電子書，讓遊客先待在家閱讀，將想旅遊的路線景點記下來，待解封後，再前往造訪。
縣長徐榛蔚表示，花蓮的夏天有著讓人療癒的魔力，遊客本該釋放熱情與活力，盡情享受好山好水的盛夏時光，但為對抗嚴峻的疫情，建議國人們防疫優先，旅行先緩緩，「花蓮的山和海永遠都在」。
觀光處指出，本期「花蓮趣」出刊2萬2500本，分送國內外重要組團社、各旅服中心、駐外單位，以及縣內旅館民宿等。想一探「花蓮趣」電子書內容，可上http://www.hlsafari.com觀看。
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