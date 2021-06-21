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花蓮風景區管制封閉 擅闖七星潭違規最多
三級防疫警戒已實施1個月，花蓮警方累計動員警力逾8千3百人次，執行防疫相關工作，其中違規擅闖風景區被裁處有30件，最多是七星潭，其次為翡翠谷、三棧溪及太魯閣國家公園等，依照傳染病防治法規定，處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。
新冠肺炎本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發布全台三級警戒，延長至6月28日，花蓮各大風景區避免遊客群聚，一併管制封閉。
花蓮縣警察局表示，每天轄區員警到各風景管制區巡邏，至今查獲30件違規進入管制風景區，函送主管機關裁處，其中有24件都是擅闖七星潭風景區，其次是翡翠谷、三棧溪及太魯閣匯德步道等。
花蓮縣內計有177個社區及207個部落，縣警局積極結合村（里）長及部落主席，透過村里辦公室廣播器、防疫宣導車及攜帶宣導單逐家逐戶宣導方式，計動員所屬警力720人次、村（里）長113名、部落主席（頭目）110名，合力加強防疫宣導達5579戶1萬3834人次。
函送查處違反室內、外群聚3件22人，包含室內群聚打麻將及室外群聚烤肉等案件，依傳染病防治法規定，每人可處6萬元以上30萬元以下罰緩，群聚打麻案總罰鍰最少30萬元，而群聚烤肉案總罰鍰更高達60萬元以上。
花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，警方為有效防範疫情擴散，針對社區及部落的家族群聚行為嚴加查察，近期結合村里長、部落主席加強宣導自律及自主防疫，強調查處只是手段，最終目的是維護民眾健康，呼籲大家互相提醒，不要輕忽病毒傳播力。
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