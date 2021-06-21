花蓮風景區禁進入 七星潭抓到最多違規件數

新冠肺炎疫情嚴峻，全國第3級警戒逾1個月，有民眾悶不住跑到風景區玩，花蓮警方裁處違規者30件，最多發生違規進入管制風景區是七星潭，其次翡翠谷、三棧溪及太魯閣等。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情未歇，中央流行疫情指揮中心發布第3級警戒管制延長至6月28日，花蓮縣各風景區均禁止民眾進入，防止群聚情形發生。

花蓮縣警察局表示，各風景管制區每天都有轄區員警進行巡邏，迄今已經查獲30件違規進入管制風景區，已函送主管機關裁處，其中違規前往七星潭風景區的案件達24件最多，其次是翡翠谷、三棧溪及太魯閣匯德步道等處，依照傳染病防治法規定，將處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，防疫不鬆懈，強力查處只是手段，最終目的還是為了民眾的健康，呼籲鄉親在防疫期間少移動、不群聚，切勿進入公告管制景點，希望大家發揮守法精神，遵守防疫規定，非必要減少外出，同時不要參加宗教聚會或是群聚活動，並落實社交安全距離、外出配戴口罩，自律自規。

花蓮縣內共有177個社區及207個部落，花蓮縣警察局近期積極結合村（里）長及部落主席，透過村里辦公室廣播器、防疫宣導車及攜帶宣導單逐戶宣導，共動員所屬警力720人次、村（里）長113名、部落主席（頭目）110名，合力加強防疫宣導達5579戶1萬3834人次。

函送查處違反室內、外群聚3件22人，包含室內群聚打麻將及室外群聚烤肉等案件，依傳染病防治法規定每人可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。