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基隆成功市場停業近1個月 林右昌預告6月23日解封
基隆市成功、仁愛市場爆發疫情，市府實施專案分別加強監測192人、315人。PCR採檢各有6人、8人確診，據以匡列89人、11人居家隔離，至今沒有新增確診案例。市長林右昌今天說，成功、仁愛市場疫情已穩定，預告23日、24日先後「解封」，恢復營業。
成功市場5月中傳出疫情，市府宣布5月20日起停業到5月29日。停業期間因疫情未完全控制，延長停業時間，直到6月4日才開市。不料過了4天又因有攤商確診，市府要求2度停業到22日，並擴大採檢攤商及密切接觸者。
PCR採檢結果9日公布，成功市場再爆多名攤商確診。其中有名豬肉攤商也在仁愛市場做生意，市府要求仁愛市場9日晚間起停業到23日。兩地市場公共區域及周街道全面消毒，降低疫情傳染的可能性。
林右昌今天「報告一個這個好消息」，表示成功市場6月上旬出現新增確診個案後，市府採取專案處理，加強監測並採檢192人，其中陽性確診6人都是攤商。匡列居家隔離的89人，至今沒有新增確診案例，顯示成功市場群聚案件基本上已經穩定下來。
林右昌說，89名居家隔離者在解除隔離之前，會重新再做一次PCR採檢，如果沒有問題，預計6月23日讓成功市場解封。
市府也對仁愛市場採取高規格處理方案，總計315人接受加強監測，PCR採檢有8人確診，分別是1名攤商，2名外勞，4名外勞接觸者和個案接觸者1人。
林右昌說，仁愛市場的疫情基本上也得到控制，穩定下來。居家隔離人數是11個人，解除區隔之前也會再做PCR，如果沒有問題，仁愛市場預計24日復市。
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