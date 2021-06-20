快訊

高端疫苗腸病毒71型疫苗三期臨床解盲 達統計顯著意義

直播／美贈250萬劑莫德納疫苗抵台了 阿中部長機坪親迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆成功市場停業近1個月 林右昌預告6月23日解封

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天表示，成功市場預計23日恢復營業。圖／聯合報系資料照片
基隆市長林右昌今天表示，成功市場預計23日恢復營業。圖／聯合報系資料照片

基隆市成功、仁愛市場爆發疫情，市府實施專案分別加強監測192人、315人。PCR採檢各有6人、8人確診，據以匡列89人、11人居家隔離，至今沒有新增確診案例。市長林右昌今天說，成功、仁愛市場疫情已穩定，預告23日、24日先後「解封」，恢復營業。

成功市場5月中傳出疫情，市府宣布5月20日起停業到5月29日。停業期間因疫情未完全控制，延長停業時間，直到6月4日才開市。不料過了4天又因有攤商確診，市府要求2度停業到22日，並擴大採檢攤商及密切接觸者。

PCR採檢結果9日公布，成功市場再爆多名攤商確診。其中有名豬肉攤商也在仁愛市場做生意，市府要求仁愛市場9日晚間起停業到23日。兩地市場公共區域及周街道全面消毒，降低疫情傳染的可能性。

林右昌今天「報告一個這個好消息」，表示成功市場6月上旬出現新增確診個案後，市府採取專案處理，加強監測並採檢192人，其中陽性確診6人都是攤商。匡列居家隔離的89人，至今沒有新增確診案例，顯示成功市場群聚案件基本上已經穩定下來。

林右昌說，89名居家隔離者在解除隔離之前，會重新再做一次PCR採檢，如果沒有問題，預計6月23日讓成功市場解封。

市府也對仁愛市場採取高規格處理方案，總計315人接受加強監測，PCR採檢有8人確診，分別是1名攤商，2名外勞，4名外勞接觸者和個案接觸者1人。

林右昌說，仁愛市場的疫情基本上也得到控制，穩定下來。居家隔離人數是11個人，解除區隔之前也會再做PCR，如果沒有問題，仁愛市場預計24日復市。

基隆市長林右昌今天表示，成功市場預計23日恢復營業。圖／聯合報系資料照片
基隆市長林右昌今天表示，成功市場預計23日恢復營業。圖／聯合報系資料照片

疫情 林右昌

延伸閱讀

基隆80歲以上長者今起開打 林右昌說2分鐘打好關鍵因素

疫情趨緩？林右昌：單縣市＋0意義不大 勿不切實際期待

昨+3、今+2 林右昌：目標部重兵阻斷傳播鏈非「嘉玲」

紓困貸款網路當機各地大排長龍 林右昌：建議中央改進

相關新聞

基隆成功市場停業近1個月 林右昌預告6月23日解封

基隆市成功、仁愛市場爆發疫情，市府實施專案分別加強監測192人、315人。PCR採檢各有6人、8人確診，據以匡列89人、...

宜蘭向中央爭取 鄰長、殯葬人員納優先施打疫苗對象

宜蘭縣政府今天向中央爭取讓縣內3600多名鄰長優先施打疫苗，此外負責大體入殮和火化等工作的殯葬人員，在目前許多接觸者遺體...

台東卑南達魯馬克部落公車 停開近30年今復駛

台東縣卑南鄉魯凱族達魯馬克部落公車停駛近30年，今天由鼎東客運8113班車復駛，部落族人都很開心。縣府交通及觀光發展處表...

台東疫情穩定 台東基督教醫院提早1周恢復夜間門診

中央流行疫情指揮中心本月7日宣布全國第三級疫情警戒延長，當時台東基督教醫院宣布暫停夜間門診和復健治療到28日，但如今因民...

基隆公告夾娃娃機暫停營業至警戒二級終止 業者哀嚎

全國警戒三級後，各地夾娃娃機也都停車營業，由於租金成本高，全台出現「夾娃娃機逃走潮」。近日市政府公告夾娃娃機暫停營業至警...

宜蘭第5天零確診 長者疫苗接種率近3天直直落

宜蘭疫情近日趨緩，今天為本周第5天零確診，居家隔離人數為35人，衛生局長徐迺維希望，「持續加零加到永久，這是我們最希望達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。