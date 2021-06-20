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宜蘭向中央爭取 鄰長、殯葬人員納優先施打疫苗對象

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙向中央爭取讓縣內3670名鄰長及235名殯葬人員，優先納入接種疫苗的對象，避免染疫風險。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙向中央爭取讓縣內3670名鄰長及235名殯葬人員，優先納入接種疫苗的對象，避免染疫風險。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天向中央爭取讓縣內3600多名鄰長優先施打疫苗，此外負責大體入殮和火化等工作的殯葬人員，在目前許多接觸者遺體狀況不明的情形下，風險性相對提高，縣府也向中央爭取納入優先接種對象。

有些縣市把鄰長視為辦理防疫工作人員，縣長林姿妙表示，鄰長是地方防疫第一線成員，協助宣導防疫訊息及發放防疫通知單等工作，經常與民眾接觸，還有負責大體入殮和火化等工作的殯葬人員，也有接觸確診者遺體的可能，風險性相對提高，基於守護基層防疫人員，請中央將其列入施打疫苗的對象。

根據縣政府統計，宜蘭縣鄰長人數約3670人、殯葬業人員235人，縣府已經備妥相關人員名冊提送中央審核，建請中央早日同意這二類人員施打。

另外，縣衛生局持續依據中央施打疫苗的順序，安排疫苗接種工作，23日(週三)起為82歲至87歲(原住民為65歲至77歲)長者提供接種服務。民政系統的村、里幹事已發放施打疫苗通知單到各家戶，民眾如果有任何問題，請在接到通知單後向所屬的鄉鎮市衛生所詢問。

衛生所 林姿妙 新冠疫苗

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