台東卑南達魯馬克部落公車 停開近30年今復駛

台東縣卑南鄉魯凱族達魯馬克部落公車停駛近30年，今天由鼎東客運8113班車復駛，部落族人都很開心。縣府交通及觀光發展處表示，目前仍有部落無公車行駛，如有需求可提出，會視情況協商公車或幸福小黃解決交通需求。

「8113台東－東興新村」每天4個班次往返，在部落設大南國小及終點站達魯瑪克2站。東興村達魯瑪克部落在40到50年前，每天還有4班公車，從台東市經豐田、太平、泰安、利嘉及大南橋進入部落，讓村民搭乘，但後來民眾自家買車，需求減少而停駛。

前年海端鄉布農族加拿部落也希望公車能夠進入部落，讓族人有車可搭，去年交觀處協調公車繞駛部落，族人不必再花幾十分鐘走到省道等車；今年則由議員鄭崗山代達魯瑪克部落提出需求，但卻發現部落無處可供公車迴轉。

交觀處表示，公車行駛的傑作包括能迴轉、路況、安全性和成本，達魯瑪克部落有500多戶約1400人，雖位在台東市和卑南鄉交界，交通卻很不方便，想搭車要走近1公里路程帶著行李極不方便，居民希望有公車可搭，但縣府等單位勘查卻發現無處可迴轉，最後由縣府建設處水利科在部落祭典廣場高灘舖瀝青解決。

交觀處長余明勳表示，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到台東市區採買、就醫，生活上將更便利。相關費用由中央補助一半，剩餘一半由縣府和鄉公所負擔。

不過，全縣186個部落，仍有許多部落迄今無公車行駛，即延平鄉紅葉部落，但當地連中巴都進不了，路況也差，目前採用幸福小黃因應，以免公車進入僅載1、2人，成本太高。