花蓮市推原味直送野菜箱 原民農產訂購平台上線

疫情下減少上市場群聚風險，網購正夯，花蓮市公所建置數位平台，將產自花蓮原住民部落的生鮮野菜裝箱，供民眾線上訂購，品嚐來自部落的好味道。

花蓮市原住民農產線上訂購平台今天正式上線，市長魏嘉賢表示，「原味直送-箱子裡的部落」的平台是市公所向原住民族委員會爭取110年度公益彩券回饋金補助計畫所建置，計畫中透過網路銷售平台及社群媒體經營，推展花蓮市部落多項產業鏈，吸引部落青年加入，讓流失的部落青年願意回歸部落。

花蓮市公所今年4月開辦農產栽種經營課程，邀請原住民族野菜學校校長吳雪月及老師周畢英書指導學員建立小農友善種植的觀念，有36戶小農報名參加。

這項課程讓部落農民與專業講師、業者菁英、野菜達人等相互交流，也藉此盤點農民在農場規劃、栽種及銷售上的優缺點，加以精進及修正，最終目的是希望提高農作物的經濟價值，建立小農友善種植的觀念，進而打造「原味直送-箱子裡的部落」品牌。

魏嘉賢指出，根據花蓮農改場研究發現，原住民食用的野菜不但蘊藏豐富的營養元素，更能夠抵禦自然氣候，因此透過課程，希望可以重現並賦與新的原住民野菜價值，同時在部落的串聯下，用野菜文化滾動出具有在地原住民的飲食文化。

達固部灣部落農民林金星號召族人以友善耕種，一同打造部落野菜園，隨著部落婦女及長者陸續加入，野菜園不但成為部落重要的原住民野菜培育基地，更成為鄰近文建站長者的開心菜園。

嘎尼按部落的夏愛華與族人一起以友善耕種方式活化耕地，更以菜園即花園的理念，點綴部落的風景也帶動部落共耕的農業文化；他們悉心呵護作物，每天除蟲撿蝸牛，堅持不噴灑農藥，最後打造出令人意想不到的菜園。

原味直送野菜箱每週五結單，每週二出貨，配送時間為1至2天，凡收貨地點為花蓮市、新城鄉及吉安鄉，均免運費送達。若收貨地址非免運區內，則以宅急便低溫配送。詳情可上網https://mapolongkita.com/查詢。