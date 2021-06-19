基隆公告夾娃娃機暫停營業至警戒二級終止 業者哀嚎

全國警戒三級後，各地夾娃娃機也都停車營業，由於租金成本高，全台出現「夾娃娃機逃走潮」。近日市政府公告夾娃娃機暫停營業至警戒二級終止，引起業者哀嚎，認為恐很難活下去。市長林右昌今天回應說，如果未來有一天，中央從三級降為二級，一切依中央的指引來進行。

基隆市政府產業發展處11日公告，因應新冠肺炎疫情，選物販賣機店（夾娃娃機）延長暫停營業至二級警戒終止，但得視疫情發展調整。今天下午市長防疫記者會時，有媒體詢問，業者認為影響生計，請問市府如何因應。

林右昌說，防疫期間當然是以最高規格來要求，後來全國升為三級警戒後，已經整個統一整個在一起，配合中央的集體決定和行動，如果未來有一天，中央從三級降為二級，一切依中央的指引來進行。

業者反映，夾娃娃機目前都暫停業業，有不少機台都撐不下去，早就退租不做了，如果連二級都還不能營業，恐怕業者很難生存。