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基隆爛路義二路全段地磚變柏油 民眾：不再開碰碰車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆爛路義二路全段地磚變柏油。記者游明煌／攝影
基隆爛路義二路全段地磚變柏油。記者游明煌／攝影

基隆市義二路十多年前要發展商圈把馬路鋪上地磚，但發展不如預期，地磚因車輛行走造成坑坑洞洞，地面不平成為基隆人評價很差的爛路之一。近日市府全面改善，今天已全部把地磚挖除改鋪柏油，義二路全段都是柏油路面，商家及民眾說，「終於擺脫爛路名，不用再開碰碰車」。

「以前的地磚東缺一塊，西缺一塊，地磚鬆脫，車子輾過去發出碰撞聲響，機車急駛而過很容易摔倒，到處都有坑洞，東補一塊，西補一塊，路爛到不行」，林姓駕駛人說，義二路長期被民眾詬病為「碰碰路」。

基隆市政府發包挖除義二路地磚，改回柏油路面。信二路到信四路間路段車道已完成，車流量較大的信一路到信二路間路段，經近半月施工，今天也全面完工，上午已重新畫好交通標線通車，義二路全段改為柏油路面。

基市府在近20年間將多條具發展商圈潛力道路，刨除柏油路面改鋪地磚，後因商圈發展不如預期，加上地磚路面維護相對困難等因素，愛六路、金雞橋和信三路已挖除地磚，改回柏油路面，如今義二路也也改善完成。

信一路和信四路間的義二路地磚路面，常因不堪車輛輾壓破損，初期重鋪顏色相同或相近地磚補救，後來部分毀損地點索性覆蓋瀝青救急，導致街景變樣，路面不平問題未能根本解決，騎士有怨言。車輛輾壓鬆動地磚發出聲響，也會干擾居民生活。

基市府工務處養護工程與地方人士商議後，今年將義二路改回柏油路面，工程經費500多萬元。工務處考量義二路造型路燈管線配置等因素，會保留道路兩側一小部分地磚。重鋪路面前先挖除義二路兩側地磚「畫出一條線」，以利重鋪柏油時，柏油與路側地磚界面能更順平。

基隆 車道

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