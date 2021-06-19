影／守護偏鄉部落 Ｑ版吉祥物擔任豐濱鄉防疫大使

花蓮縣豐濱鄉加強防疫作為，公所員工自行規畫、組裝消毒感應隧道，安裝在鄉公所大門，為洽公民眾健康把關；由鄉內國小學童以在地特產龍蝦與飛魚設計的Q版吉祥物「飛兒」、「蝦兒」，也戴起口罩、防護面罩，成為守護部落的防疫大使。

豐濱為原住民族鄉鎮，位於東海岸台11線沿線，地處偏遠。鄉公所在人力、物力都有限下，仍努力確保防疫措施滴水不漏，鄉公所採單一進出口、3人進所洽公的數量管制，並實施實名制量體溫等管制，洽公櫃檯在3月起就加裝了防護隔板。

鄉長江莉婷說，原本是由員工在入口處量體管制，但大熱天要揮汗執勤非常辛苦，同仁發揮創意，組裝感應隧道，自動噴灑適合人體皮膚接觸，對人體無害又可殺菌的二氧化氯，為民眾健康把關。

此外，由鄉內國小學童設計的Q版吉祥物「蝦兒」、「飛兒」，最近也加入防疫陣線，戴上醫用口罩和防護面罩，拍攝居家消毒、戴好口罩、勤洗手、保持社交距離的影片，希望藉由可愛造型，提升防疫宣導效果。