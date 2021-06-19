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宅在家基隆用這招 免費看14天Hami Video電視館影劇館

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
宅在家基隆用這招，免費看14天Hami Video電視館影劇館。圖／基隆市政府提供
宅在家基隆用這招，免費看14天Hami Video電視館影劇館。圖／基隆市政府提供

為讓市民持續做好各項防疫工作，基隆市政府與中華電信合作，現在民眾到Hami Video登入防疫優惠序號，14天免費收看電視館、影劇館，觀賞精采影視節目，市政府呼籲大家不群聚減少移動，「宅家找樂趣」，仍不能掉以輕心。

基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，三級警戒以來，大家努力了這麼久，宅在家，少移動，現在是關鍵時刻，確診已下降很多，但不能掉以輕心。市府提供更多優惠資訊，就是要跟大家一起加油，努力度過這段疫情艱難時刻，紓緩無形壓力。

市府與中華電信Hami Video進行合作，陪伴民眾在家防疫，免費觀看14天Hami Video電視館、影劇館服務，成為防疫生活最佳調劑，即日起至6月28日前，掃描專屬QR code完成登入Hami Video，輸入防疫優惠序號『STAYHOME14』，就能免費收看14天Hami Video「電視館」及「影劇館」。

市府也與中嘉吉隆有線電視合作，在公用頻道CH3頻道，播放基隆市教育課程，內容包括體適能、生活園藝、藝文音樂、電影欣賞，「空中母語教室」動畫學習短片等，更在隨選視訊地方專區開闢基隆專欄，方便收視戶用電視遙控器隨時點播影片，隨時收視。

有線電視CH3公用頻道及隨選視訊播出，天天都會有不同主題，由社大名師親自傳授，引領市民朋友運動健康齊抗疫，還有競技運動教學影片、深受民眾歡迎的體適能運動課程，讓民眾可在家跟著老師一起做運動。有線電視公用頻道CH3節目表及隨選視訊影片資訊，可上吉隆有線電視網站（ https://www.homeplus.net.tw/so/KL/so-news-detail-266328_15_26.html?type=1 ）查詢。

而為響應政府紓困案，吉隆有線電視亦推出弱勢減免補貼，針對現有低收入老客戶，免申請直接全額減免帳單3個月，可再享頻寬向上升級一階3個月優惠。並開放低收入戶家庭且家中有高中(含)以下學生或18歲以下身心障礙學童同住者，新申辦寬頻服務亦同享前3個月帳單全額減免，協助弱勢家庭孩童在疫情期間不因經濟困境導致學習中斷。

宅在家基隆用這招，免費看14天Hami Video電視館影劇館。圖／曾姿雯提供
宅在家基隆用這招，免費看14天Hami Video電視館影劇館。圖／曾姿雯提供

基隆 疫情 動畫

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