基隆優先免試入學放榜錄取率64.2% 就近入學最高拿30萬

基隆市公私立高級中等學校優先免試入學今天放榜，完成報名學生人數為586人，一般生錄取人數366人、身心障礙外加名額錄取5人、原住民外加名額錄取5人，共計錄取376人，錄取率64.2%。為了鼓就近入學，市府訂有獎勵計畫，最高可獲頒30萬元。

正取生應於6月22日上午11時前，採線上或傳真方式辦理報到，備取生則於接獲招生學校通知後，於6月22日下午3時前完成報到，後續相關報到及放棄錄取資格等作業，請考生可依簡章說明辦理，另為因應疫情，國中升高中的各項入學作業，全面取消實體報到，改以線上報到、傳真報到及電話報到等方式進行，請考生留意各錄取學校公告與後續作業。

報名學生可自行至「110學年度基隆市優先免試入學報名與放榜系統」，網址：https://jweb.kl.edu.tw/1220 ，登入查詢，各高中招生學校也會在各校網站上公告榜單及報到需要攜帶的相關資料。

教育處表示，為了鼓勵基隆學子就近入學，市府訂有「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金實施計畫」，獎勵設籍本市應屆優秀國中畢業生選讀市立高中。獎學金類別包含「入學獎學金」及「在校成績優良獎勵」兩種，入學獎學金由學生就國中教育會考成績或體育成績優異選擇一領取，最高可獲頒30萬元。