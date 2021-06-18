打疫苗後猝死案全台頻傳緩打潮？林右昌：能打就盡量打

全台各地發生多起施打疫苗後猝死亡例，是否與疫苗相關仍待釐清，可能出現緩打的情況。基隆市長林右昌說，疫苗是防疫最重要的工作，不管是在國際還是國內，這一點非常的清楚，鼓勵民眾要盡快施打，形成防疫的防線。疫苗是防疫最重要的工具，重要的動作，他鼓勵民眾能打就盡量打。

林右昌下午在防疫記者時說，少部分民眾可能有過敏，或者個人身體健康的因素和狀況，這需要經過醫生專業的評估，施打疫苗是個人的權益，現在資訊透明的時代，長者自己來做決定和判斷。

林右昌先說明今日CDC公布全國187個本土確診案例，其中包括基隆市4例，都是護理之家及養護中心住民，案13804是30多歲男性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診，無症狀；案13805、案13852及案13853各是60多歲女性、80多歲男性及70多歲女性，都是養護中心住民，因執行養護中心加強版管理準則，定期監測採檢確診，3人都無症狀，收治醫院。

林右昌今與長庚醫院基隆感染科主任葉忠智出席，並說明基隆市這段時間疫情的變化，針對護理之家及養護中心的案例，需要更嚴格的分艙分流，把病患移出機構之後，進行徹底的清消，並對他們進行密集的採檢監測，經過觀察期之後，再讓他們回到清消過後的機構，才能將病毒的傳播鍊打斷。

過去基隆市很多案例都是由基隆或雙北職場環境將病毒帶回家中，林右昌特別請葉主任就此向市民說明，最有效阻斷病毒方式，就是力行「防疫新生活」，包括出入公共場所都要戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，避免將病毒帶回家，在家中難以避免生活上的接觸，請大家一定要注意自主健康管理，有任何症狀都要盡早就醫，越早發現就越能減少傳播範圍及嚴重程度。