宜蘭長者接種率下降 縣府籲開放莫德納

宜蘭縣疫情趨於穩定，今天再度加零，連續4日無新增本土病例，累積確診93人，居家隔離則有35位。縣長林姿妙表示，即使零個案仍不能輕忽，呼籲縣民持續配合政府政策，另外截至17日，縣內9036人已經完成疫苗施打。

93名確診者當中，2人不幸過世，63人康復已居家隔離或自主健康管理，輕症仍有27人，至於1名重症病患正使用瑞德西韋治療。衛生局指出確診者匡列概況，PCR篩檢共16631人次，平均篩檢178人有1人確診。

縣內88歲以上長者（78歲以上原住民）6356名接獲通知，並於16日至22日陸續接種疫苗，其中16日和17日共有1272人施打，接種率分別為57.2%和41.8%。衛生局長徐迺維強調，「宜蘭縣目前為止，沒有打完疫苗猝死，也沒有嚴重反應不良個案，甚至連通報都沒有，原因還在觀察。」

徐迺維補充說明，醫事人員會仔細詢問接種者病史，目前有5位長者，因正使用賀爾蒙或血液方面等問題，並不適合施打AZ疫苗，將轉列其他疫苗的預定接種名單。