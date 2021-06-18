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疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

宜蘭長者接種率下降 縣府籲開放莫德納

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭長者接種意願從6成下降至約5成。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭長者接種意願從6成下降至約5成。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣疫情趨於穩定，今天再度加零，連續4日無新增本土病例，累積確診93人，居家隔離則有35位。縣長林姿妙表示，即使零個案仍不能輕忽，呼籲縣民持續配合政府政策，另外截至17日，縣內9036人已經完成疫苗施打。

93名確診者當中，2人不幸過世，63人康復已居家隔離或自主健康管理，輕症仍有27人，至於1名重症病患正使用瑞德西韋治療。衛生局指出確診者匡列概況，PCR篩檢共16631人次，平均篩檢178人有1人確診。

縣內88歲以上長者（78歲以上原住民）6356名接獲通知，並於16日至22日陸續接種疫苗，其中16日和17日共有1272人施打，接種率分別為57.2%和41.8%。衛生局長徐迺維強調，「宜蘭縣目前為止，沒有打完疫苗猝死，也沒有嚴重反應不良個案，甚至連通報都沒有，原因還在觀察。」

徐迺維補充說明，醫事人員會仔細詢問接種者病史，目前有5位長者，因正使用賀爾蒙或血液方面等問題，並不適合施打AZ疫苗，將轉列其他疫苗的預定接種名單。

只是，外縣市頻傳長者注射疫苗後死亡案例，宜蘭縣長者接種意願因此受影響，從6成下降至約5成。繼宜蘭市公所，羅東鎮公所今天也宣布發放200元施打疫苗交通津貼，以鼓勵長者出門接種。秘書長林茂盛認為，民眾對AZ疫苗有疑慮，因此建議中央開放莫德納疫苗給75歲以上長者，以提高施打率。

宜蘭縣府公布最新的疫苗接種進度。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府公布最新的疫苗接種進度。圖／宜蘭縣政府提供

AZ疫苗 衛生局 居家隔離

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