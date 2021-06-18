「基隆中學校官舍」登錄歷史建築 田寮河右岸碩果僅存

位基隆市義七路39號的「基隆中學校官舍」落成至今恰逢90年，此棟建築為日治時期基隆地區僅存的中學校奏任官舍，同時深具時代建築特色與反映地區發展特色，經由「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」一致通過，正式登錄為歷史建築，為基隆市文化資產再添一處。

文化局長陳靜萍今天指出，落成於1931年，建坪33.11坪的基隆中學校官舍，隱身在過去日治時期田寮河旁側壽町、天神町等繁華場域內。基隆中學校官舍所在的「田寮港37番地」為當年基隆廳主要官舍建築群基地，此棟建築為該區僅存官舍，具有重大指標意義。

陳靜萍說，此棟歷史建築在建築藝術史上，反映了日治中期高等官舍採用中走廊型態的折衷住宅設計，包含使用標準平面調整之宿舍、入口、門廊可作為避雨空間，見證基隆地區多雨的適性調整。建材方面則發現TR磚，入口門柱亦採用日治時期基隆公共建築常見使用之溝面磚，與漁會正濱大樓、基隆要塞司令部等外牆裝飾材相似，展現當代材料與工法潮流。

文化資產科長郭麗雅指出，日治時期作為基隆中學校奏任官舍使用，戰後學校改制為省立基隆中學，同樣作為教職員宿舍其機能以居住為主，現況隨著後期不同人員居住需求而有不同程度增改建。依據校方人員指出，可能曾為台灣白色恐怖時期「基隆市工作委員會案」受難者藍明谷任職於省立基隆中學時的住處，但目前無直接證據可以證明，留待下一階段進行釐清。