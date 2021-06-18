日治時期基隆中學校官舍 登錄歷史建築

基隆市文化局今天表示，位於基隆市義七路39號的基隆中學校官舍落成至今已90年，因具日治時期建築特色、反映地區發展，正式登錄為歷史建築。

基隆市文化局長陳靜萍表示，落成於1931年，建坪33.11坪的基隆中學校官舍，隱身在過去日治時期田寮河旁側壽町、天神町等繁華場域內。官舍所在的「田寮港37番地」為當年基隆廳主要官舍建築群基地。

她說，這棟建築的入口、門廊可成為避雨空間，見證基隆多雨的適性調整。建材採用當時的TR磚（日治時期的紅磚），入口門柱採用日治時期基隆公共建築常見使用的溝面磚，與漁會正濱大樓、基隆要塞司令部等外牆裝飾材相似，展現當代材料與工法潮流。

文化局表示，基隆中學校官舍戰後改制為省立基隆中學（現為國立基隆高級中學）教職員宿舍。依校方人員指出，可能曾為台灣白色恐怖時期「基隆市工作委員會案」受難者藍明谷任職於省立基隆中學時的住處，但目前無直接證據，待下一階段釐清。

文化局指出，日前經由「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」一致通過，正式將基隆中學校官舍登錄為歷史建築，後續將向文化部爭取修復再利用補助經費，以延續它的歷史價值與過往風華。