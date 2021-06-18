確診病逝撫傷痛 羅東鎮公所發6萬慰問金
疫情在台延燒，國內近期頻傳確診死亡案例。宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今日宣布，設籍羅東鎮3個月以上的鎮者若因確診不幸過世，公所將給予6萬元慰問金，另外也將發放200元施打疫苗交通津貼予65歲以上長者，以鼓勵前往接種。
羅東鎮公所提到，新冠肺炎在台致死率高於全世界平均者，確診者從發病到死亡，平均為8.3天，且部分人是在死亡後才確診；家屬多半曾與死者接觸，會被匡列居家隔離，無法親自到場扶喪，甚至連最後一面都看不到。吳秋齡因此有感而發，發放6萬元予家屬，以撫慰、關懷其喪親之痛。
宜蘭縣長者本周開始陸續施打疫苗，羅東鎮年滿65歲以上長者約13000多人，每人將獲200元的施打疫苗交通津貼，總金額逾260萬，全來自公所在疫情期間停辦活動所節省的費用。
依據中央流行疫情指揮中心公布的接種順序，接下來的對象將是82歲到87歲長者，羅東鎮公所表示，不少長者子女在外工作，不便陪同前往打疫苗，希望藉由200元交通津貼，鼓勵他們踴躍出門接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言