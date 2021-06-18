確診病逝撫傷痛 羅東鎮公所發6萬慰問金

疫情在台延燒，國內近期頻傳確診死亡案例。宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今日宣布，設籍羅東鎮3個月以上的鎮者若因確診不幸過世，公所將給予6萬元慰問金，另外也將發放200元施打疫苗交通津貼予65歲以上長者，以鼓勵前往接種。

羅東鎮公所提到，新冠肺炎在台致死率高於全世界平均者，確診者從發病到死亡，平均為8.3天，且部分人是在死亡後才確診；家屬多半曾與死者接觸，會被匡列居家隔離，無法親自到場扶喪，甚至連最後一面都看不到。吳秋齡因此有感而發，發放6萬元予家屬，以撫慰、關懷其喪親之痛。

宜蘭縣長者本周開始陸續施打疫苗，羅東鎮年滿65歲以上長者約13000多人，每人將獲200元的施打疫苗交通津貼，總金額逾260萬，全來自公所在疫情期間停辦活動所節省的費用。