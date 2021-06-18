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台東爭取700名額即時上工 18日開始登記

中央社 / 台東縣18日電

勞動部核定台東縣700個名額的「安心即時上工」就業機會，台東縣政府呼籲民眾，即日起可到就業中心或各鄉鎮公所就業服務台登記。

台東縣政府表示，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，縣長饒慶鈴關心民眾經濟收入及生活情形，指示社會處整合各部門及各鄉鎮700個公部門職缺，爭取中央「安心即時上工計畫」，已獲勞動部核備。

同時申請資格條件放寬，包含求職者改為不限投保資格，只要年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

台東縣政府表示，18日起就可到就業服務中心或各鄉鎮公所就業服務台登記，縣政府會儘速進行面試並派工，希望協助縣內勞工朋友穩定經濟生活。

另外，針對疫情對於地方政府的防疫需求，「安心即時上工計畫」也提出如工作內容涉及新冠肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月最高給予新台幣2000元，並依實際上工時數按比例核給。

為節省民眾時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式（https://reurl.cc/6aNjnb），或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送申請登記表至台東就業中心或鄉鎮公所就業服務台。若有任何疑問請洽詢台東縣政府社會處勞工行政科電話089–328254及台東就業服務中心電話089–357126。

台東 新冠肺炎 勞動部

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