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慨捐陽明交大醫院500萬 宜蘭在地企業助抗疫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭在地企業宜鼎國際拋磚引玉，今日捐贈陽明交大醫院500萬防疫經費。記者林佳彣／攝影
宜蘭在地企業宜鼎國際拋磚引玉，今日捐贈陽明交大醫院500萬防疫經費。記者林佳彣／攝影

宜蘭疫情自5月爆發以來，各界陸續伸出援手，和第一線醫護人員齊心抗疫。發跡於宜蘭的宜鼎國際股份有限公司，今天特別捐贈陽明交大醫院500萬防疫經費，並由院長楊純豪代表受贈。宜鼎國際董事長簡川勝表示，「這是我們應該做的」，也希望藉此拋磚引玉，讓後續有更多資源來幫助宜蘭。

宜鼎國際在宜蘭設置基地，2005年創立以來，專注嵌入式及雲端儲存裝置領域，在海、內外市場佔有一席之地，分享與承擔是該公司的經營理念。簡川勝提到，公司員工不少都是宜蘭在地人，與這塊土地有濃厚情感，「取之社會、用之社會」，公司與員工捐500萬予陽明交大醫院，為防疫盡份心力。宜鼎國際創辦人李鐘亮表示，防疫是長期抗戰，未來院方有需要，在公司能力允許之下，也會盡力幫忙。

陽明交大醫院作為宜蘭縣唯一傳染病專責醫院，在宜蘭疫情爆發以來，醫護人員堅守崗位，與縣政府、衛生局一同守住防線。院長楊純豪提到防疫期間，醫院經營是非常困難，他感謝宜鼎國際慨捐善舉，將用於防疫物資的耗材購買，還有人員加給。

不只宜鼎國際500萬防疫經費挹注，企業民間也捐贈「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），陽明交大醫院說明，富邦5台、善心人士則有3台，屆時將有8台支援醫療前線。

交大 醫護人員 疫情

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