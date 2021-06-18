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台東業者研發抗菌生活小物 捐贈給聖十字架療養院

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
全國三級警戒尚未解封，民眾防疫意識抬頭，也創造出許多生活防疫小物，台東就有業者研發一系列抗菌小物，並於今天捐贈給關山鎮「聖十字架療養院」，讓修女們也能照顧自己健康。圖／讀者提供
全國三級警戒尚未解封，民眾防疫意識抬頭，也創造出許多生活防疫小物，台東就有業者研發一系列抗菌小物，並於今天捐贈給關山鎮「聖十字架療養院」，讓修女們也能照顧自己健康。圖／讀者提供

全國三級警戒尚未解封，民眾防疫意識抬頭，也創造出許多生活防疫小物，台東就有業者研發一系列抗菌小物，並於今天捐贈給關山鎮「聖十字架療養院」，讓修女們也能照顧自己健康。

業者負責人蘇漢彬說，他觀察因疫情影響民生習慣的被迫改變，室內活動時間延長，加上包括上班族、學生學習必要頻繁使用辦公室及房間門把、電腦等，接觸時間一久，易成細菌溫床。

蘇率設計團隊研發多款抗菌實用小物，包括抗病菌膜料製成的門把手貼、電腦滑鼠墊、書寫用墊板、抗菌除臭貼紙、口罩收納盒等。並響應社會防疫愛心，配額贈送給弱勢團體。

業者繼日前製作1000份的「口罩暫存夾」免費提供民眾索取後，今天也將生活防疫小物，贈給關山聖十字架療養院，希望修女們照顧別人時，也能防疫照顧自己，院長高德蘭非常感謝。

業者研發多款抗菌實用小物，其中抗病菌膜料製成的門把手貼，民眾接觸門把時，能減少病菌沾上手。圖／讀者提供
業者研發多款抗菌實用小物，其中抗病菌膜料製成的門把手貼，民眾接觸門把時，能減少病菌沾上手。圖／讀者提供

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