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花縣府員工響應餐費一日捐 募款關懷在地急難特況家庭

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
因應疫情需要遠距上課，台灣世界展望會社工提供上網sim卡給資助童。圖／世界展望會東區辦事處提供
因應疫情需要遠距上課，台灣世界展望會社工提供上網sim卡給資助童。圖／世界展望會東區辦事處提供

疫情嚴峻百業蕭條，不少家庭經濟受到影響，花蓮縣政府響應世界展望會飢餓三十人道救援行動，各局處人員自發性捐出一日餐費，募得12萬2000元，幫助在地急難特況家庭，世展會表示，期望透過各界的愛心，接住這些需要幫助的弱勢家庭

縣府各局處自發性響應，有的是個人捐款，有的集合單位之力，每筆捐款金額在數百到上千元之間，捐款的有縣府秘書、消防隊員、局處首長等，個個愛心不落人後，共募得242筆、12萬2000元，在今天世界難民日的前夕，送給世界展望會。

台灣世界展望會東區辦事處表示，今年疫情嚴峻，有些家庭因為放無薪假沒了收入，生活遇到困難，縣府的一日捐，將全數投入幫助在地急難特況家庭，做為生活扶助金。

東區辦事處長蕭文榮感謝縣府人員義舉，在疫情艱困時刻，仍舊關心在地弱勢兒少與家庭的需要。蕭文榮說，展望會已透過社工電訪調查，協助生活陷入困難的弱勢家庭，提供家訪關懷與生活補助金，並轉介社福資源，集結眾人之力，接住這些需要幫助的弱勢家庭，愛心專線（03）8236868。

縣長徐榛蔚說，疫情改變了我們的生活，許多家庭也面臨生活上的困難，感謝縣府同仁參與善的行動，讓人與人之間雖然保持距離，心卻更靠近。

捐款人之一的花蓮縣玉里消防分隊員陳昱君說，小小力量幫助弱勢家庭，也希望受助的人，以後有能力的時候，能再幫助別人，把愛傳下去。

台灣世界展望會社工送白米物資給受助家庭。圖／世界展望會東區辦事處提供
台灣世界展望會社工送白米物資給受助家庭。圖／世界展望會東區辦事處提供
台灣世界展望會社工以視訊方式關懷受助兒少。圖／世界展望會東區辦事處提供
台灣世界展望會社工以視訊方式關懷受助兒少。圖／世界展望會東區辦事處提供

疫情 捐款 弱勢家庭

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