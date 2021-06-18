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鼓勵宅在家當最棒防疫英雄 台東圖書館推線上說書

中央社 / 台東縣18日電

新冠肺炎疫情影響，宅在家裡做什麼好。台東縣政府文化處推出「疫讀網」說書導讀，鼓勵大家宅在家當最棒防疫英雄。

台東縣政府文化處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全國持續3級警戒，鼓勵大家宅在家裡，文化處推出「閱讀宅一起‧一起宅宅看書」疫讀網說書時間，自6月18日起每週五晚間9時於台東縣政府文化處臉書粉絲團線上播映，由台東文化青年觀察團副團長馨平擔任說書人，藉由她對書本解讀和心得述說，讓大家跟著影片一起聽書閱讀。

首播書單為公益平台文化基金會董事長嚴長壽新著作「我所嚮往的生活文明」，台東縣長饒慶鈴邀請縣民宅在家裡，跟著「馨平」一起進入書香世界、一起閱讀好書，大家就是最棒的防疫英雄了。

饒慶鈴表示，防疫期間就算宅在家，生活還是要有儀式感，趁這波居家避疫的時期，不妨給自己多一點的時間來面對自己，重拾以前自己的興趣，或是開始培養興趣，「像是你多久沒有看一本書了呢？」

另外，也將於每週六上午10時在台東縣政府文化處臉書粉絲團線上直播「親子共度週六好時光-童言童語線上同在一起」活動，讓多多老師陪著家長與小朋友一起開心跳舞、聽聽繪本故事及DIY手作。

以及每週日上午10時，老外Matt線上說唱英語教學，以活潑生動的方式說英文繪本故事，並結合英文歌曲教唱、識讀英文字卡，帶領幼童輕鬆學ABC，可訓練幼童英語的聽力能力，採線上播映方式，可隨時隨地反覆觀看、練習，進而增加閱讀英語繪本的興趣，陪伴大朋友小朋友度過愉快的小週末與週末時光。

台東 新冠肺炎 疫情

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